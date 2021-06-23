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Всероссийский выпускной для школьников пройдёт онлайн 25 июня

А ранее из-за ковида отменили проведение бала выпускников в Кремлёвском дворце.

23 июня, 08:02
<p>Фото © Агентство "Москва"/Кирилл Зыков </p>

Фото © Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минпросвещения РФ проведёт выпускной для всех школьников страны 25 июня в онлайн-формате. Об этом ведомство сообщило в своём YouTube-аккаунте.

"Всероссийский выпускной – 2021 мы проведём для всех школьников страны 25 июня", — говорится в сообщении.

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Кстати, ранее сообщалось, что всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце был отменён из-за ковида. Кроме того, в Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького, на аналогичные меры идут и некоторые регионы страны ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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