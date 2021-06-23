Всероссийский выпускной для школьников пройдёт онлайн 25 июня
А ранее из-за ковида отменили проведение бала выпускников в Кремлёвском дворце.
Фото © Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Минпросвещения РФ проведёт выпускной для всех школьников страны 25 июня в онлайн-формате. Об этом ведомство сообщило в своём YouTube-аккаунте.
"Всероссийский выпускной – 2021 мы проведём для всех школьников страны 25 июня", — говорится в сообщении.
Блёстки и рюши уже не в моде: Названы самые популярные наряды и цвета у школьников для похода на выпускной
Кстати, ранее сообщалось, что всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце был отменён из-за ковида. Кроме того, в Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького, на аналогичные меры идут и некоторые регионы страны ввиду сложной эпидемиологической обстановки.
Комментариев: 0