Всероссийский выпускной для школьников пройдёт онлайн 25 июня

Минпросвещения РФ проведёт выпускной для всех школьников страны 25 июня в онлайн-формате. Об этом ведомство сообщило в своём YouTube-аккаунте.

"Всероссийский выпускной – 2021 мы проведём для всех школьников страны 25 июня", — говорится в сообщении.