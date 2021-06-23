В США рассказали, как намерены "помочь" реформировать финансовый сектор Украины
Программа для Незалежной включает в себя четыре этапа, которые коснутся как обычных граждан, так и финансовых институтов страны.
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Агентство США по международному развитию (USAID) планирует заключить контракт со специалистами, которым предстоит заняться преобразованием финансового сектора Украины. Цена вопроса — порядка $5 миллионов. Как отмечается в документе, в планах оказать поддержку системным изменениям украинской экономики.
"Предполагается преобразовать финансовый сектор Украины в современный, эффективный и конкурентный рынок, соответствующий стандартам ЕC и интегрированный с международными финансовыми системами. Эти преобразования позволят мобилизовать частные финансовые ресурсы для обеспечения на Украине устойчивого экономического роста", — цитирует RT документ, выпущенный USAID.
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В американском агентстве уточнили, что по показателю ВВП Украину можно охарактеризовать как крупную развивающуюся страну. Проблема в том, что её финансовая система ещё недостаточно "зрелая". Авторы документа указывают, что в этом секторе остаётся немало проблем, несмотря на реформы, которые проводят власти.
В связи с этим подрядчикам, с которыми USAID заключит контракт, предстоит проработать четыре компонента программы. Первый предполагает обеспечение "сильного и независимого" регулирования финансового рынка. Цель второго компонента — развитие финансовой инфраструктуры. В рамках третьего блока специалисты мобилизуют участие частного сектора в финансовой системе республики. Последний компонент заключается в повышении прозрачности и подотчётности рынка.
А ранее Лайф рассказывал, как депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в ходе своего выступления в парламенте назвал единственный путь, который "спасёт Украину от катастрофы". Он указал, что нынешняя внешнеполитическая деятельность страны отразится на кармане каждого украинца.
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