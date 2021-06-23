В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга снёс остановку. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге автомобиль Volkswagen Polo на полной скорости влетел в трамвайную остановку и снёс её. ДТП произошло в Приморском районе на улице Савушкина, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Лихач сломал часть ограждения трамвайных путей и остановку, левую полосу после ДТП пришлось временно перекрыть. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, водитель каршеринга был пьян.