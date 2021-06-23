НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

По счастливой случайности в момент жуткого тарана людей на ней не было.

23 июня, 07:54

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга снёс остановку. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге автомобиль Volkswagen Polo на полной скорости влетел в трамвайную остановку и снёс её. ДТП произошло в Приморском районе на улице Савушкина, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

Лихач сломал часть ограждения трамвайных путей и остановку, левую полосу после ДТП пришлось временно перекрыть. В результате аварии никто не пострадал. По предварительным данным, водитель каршеринга был пьян.

В центре Москвы грузовик вылетел на тротуар после того, как водителю стало плохо за рулём

В центре Москвы грузовик вылетел на тротуар после того, как водителю стало плохо за рулём

Ранее в Приморском крае клещ спровоцировал ДТП, в котором пострадало три человека.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге судно затонуло после столкновения с теплоходом

вчера в 22:11

Ждёт операцию: рэпер Yung Trappa показал Лайфу, чем для него закончилась авария в Питере

14 апреля, 22:21

В Приморье клещ спровоцировал ДТП, в котором пострадало три человека

сегодня в 03:40

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с ковидом

сегодня в 08:45

Клава Кока потрясла фанатов голыми фото, из маленькой девочки с гитарой превратившись в звезду 18+

сегодня в 08:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1