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В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с ковидом

При этом за последние 24 часа госпитализировано более 1880 человек и свыше 650 переведены на ИВЛ.

23 июня, 08:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки составило 88 человек. Это стало новым максимумом с начала пандемии, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

"Всего в городе умерли 21 686, или 1,66%, заболевших. В Москве выявлено 6534 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1880 человек, скончались 88 пациентов. На ИВЛ находится 659 человек", — говорится в сообщении телеграм-канала оперштаба столицы.

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В целом же в России зафиксировали максимум смертей от ковида с 11 февраля. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровело 4 902 110 человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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