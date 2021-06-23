В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с ковидом

Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки составило 88 человек. Это стало новым максимумом с начала пандемии, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

"Всего в городе умерли 21 686, или 1,66%, заболевших. В Москве выявлено 6534 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1880 человек, скончались 88 пациентов. На ИВЛ находится 659 человек", — говорится в сообщении телеграм-канала оперштаба столицы.