Москвичам в ближайшее время начнут делать "назальные прививки" вакциной "Спутник лайт"
Антикоронавирусный препарат в виде аэрозоля гораздо проще в использовании, чем уколы.
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Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник лайт" в ближайшее время станет доступна для жителей Москвы. Об этом объявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
"Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о многократном увеличении количества желающих привиться от ковида. Это случилось после введения обязательной вакцинации.
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