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Москвичам в ближайшее время начнут делать "назальные прививки" вакциной "Спутник лайт"

Антикоронавирусный препарат в виде аэрозоля гораздо проще в использовании, чем уколы.

23 июня, 09:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник лайт" в ближайшее время станет доступна для жителей Москвы. Об этом объявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

"Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

В регионы поставят около 4 миллионов доз вакцины "Спутник лайт"

В регионы поставят около 4 миллионов доз вакцины "Спутник лайт"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о многократном увеличении количества желающих привиться от ковида. Это случилось после введения обязательной вакцинации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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