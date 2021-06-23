Москвичам в ближайшее время начнут делать "назальные прививки" вакциной "Спутник лайт"

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник лайт" в ближайшее время станет доступна для жителей Москвы. Об этом объявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

"Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки", — сказал он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".