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Бизнесмен из Сибири выбыл из гонки за пост мэра Нью-Йорка

Кандидат не собрал нужное количество подписей — 2250, так как некоторые из них оказались недействительными.

23 июня, 09:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COeJOipjrFd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vitalyformayor</a></p>

Фото © Instagram / vitalyformayor

Уроженец Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за должность мэра Нью-Йорка, так как некоторые из собранных им подписей избирателей оказались недействительными. По словам экс-кандидата, во время проверки обнаружились ошибки: где-то не было кода, где-то — точного адреса.

"Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, всё в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что моё имя перевели на китайский, потому что много китайцев живёт, которые не могут читать по-английски. А ещё через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными", — поделился Филипченко с РИА "Новости".

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По его мнению, решение принято в рамках закона и на него не влияли политические предубеждения. Филипченко планирует продолжить политическую карьеру, однако о том, чтобы снова баллотироваться на пост мэра, говорить пока рано.

Напомним, Виталий Филипченко живёт в США на протяжении 10 лет. За это время он получил гражданство и открыл фирму по грузоперевозкам, а гражданство получил через брак. Уроженец РФ шёл на выборы мэра Нью-Йорка как независимый кандидат.

Авторы
Дарья Дьячкова

Дарья Дьячкова

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