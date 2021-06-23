Бизнесмен из Сибири выбыл из гонки за пост мэра Нью-Йорка

Уроженец Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за должность мэра Нью-Йорка, так как некоторые из собранных им подписей избирателей оказались недействительными. По словам экс-кандидата, во время проверки обнаружились ошибки: где-то не было кода, где-то — точного адреса.

"Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, всё в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что моё имя перевели на китайский, потому что много китайцев живёт, которые не могут читать по-английски. А ещё через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными", — поделился Филипченко с РИА "Новости".

По его мнению, решение принято в рамках закона и на него не влияли политические предубеждения. Филипченко планирует продолжить политическую карьеру, однако о том, чтобы снова баллотироваться на пост мэра, говорить пока рано.