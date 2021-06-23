Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи пожаловались в ЕСПЧ
Истцы посчитали недостаточными размеры страховых выплат и компенсаций морального вреда после катастрофы, в которой не выжил никто.
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Родственники жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России, которая произошла в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил Лайфу адвокат 70 истцов Игорь Трунов.
Родные погибших считают необоснованным прекращение уголовного дела об авиакатастрофе, так как "никто из ответственных лиц не привлечён к ответственности, а причины гибели людей не установлены". Истцы обращались в Мещанский районный суд с иском к Минобороны, страховой компании СОЗАЗ и перестраховочной компании "Амлин" о взыскании недоплаченного страхового возмещения и возмещении морального вреда. Но в удовлетворении иска им было отказано.
"На протяжении трёх лет родные и близкие погибших безрезультатно искали справедливости с российских судах. Теперь этим делом займется ЕСПЧ", — заявил собеседник Лайфа.
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Напомним, что Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года. Произошло это вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолёта находились 92 человека. Это были военнослужащие, представители СМИ, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени А.В. Александрова. Они направлялись на базу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России. Все погибли. Уголовное дело об авиакатастрофе было закрыто в декабре 2019 года за отсутствием состава преступления.
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