Родственники погибших при крушении Ту-154 в Сочи пожаловались в ЕСПЧ

Родственники жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России, которая произошла в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил Лайфу адвокат 70 истцов Игорь Трунов.

Родные погибших считают необоснованным прекращение уголовного дела об авиакатастрофе, так как "никто из ответственных лиц не привлечён к ответственности, а причины гибели людей не установлены". Истцы обращались в Мещанский районный суд с иском к Минобороны, страховой компании СОЗАЗ и перестраховочной компании "Амлин" о взыскании недоплаченного страхового возмещения и возмещении морального вреда. Но в удовлетворении иска им было отказано.

"На протяжении трёх лет родные и близкие погибших безрезультатно искали справедливости с российских судах. Теперь этим делом займется ЕСПЧ", — заявил собеседник Лайфа.