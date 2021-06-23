Наталья Трунова стала аудитором Счётной палаты вместо подавшего в отставку Меня
Её кандидатура была поддержана профильным Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам единогласно.
Наталья Трунова. Фото © Сайт Центра стратегических разработок
Совет Федерации утвердил первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором Счётной палаты. Об этом стало известно по итогам заседания в верхней палате парламента.
В этой должности она сменит Михаила Меня, ушедшего в отставку. Кандидатура Труновой была поддержана профильным Комитетом по бюджету и финансовым рынкам единогласно. Также на заседании в качестве аудитора был утверждён заместитель главы Комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов, который на этой должности сменит Татьяну Блинову.
Напомним, в ноябре прошлого года Следком предъявил Михаилу Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности. В начале июня Мень подал в отставку.
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