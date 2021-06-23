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Наталья Трунова стала аудитором Счётной палаты вместо подавшего в отставку Меня

Её кандидатура была поддержана профильным Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам единогласно.

23 июня, 08:42
<p>Наталья Трунова. Фото © <a href="https://www.csr.ru/ru/news/natalya-trunova-my-nadeemsya-chto-uroki-pandemii-kotorye-my-seychas-poluchaem-budut-translirovany-i-v-budushchee/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Центра стратегических разработок</a></p>

Наталья Трунова. Фото © Сайт Центра стратегических разработок

Совет Федерации утвердил первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором Счётной палаты. Об этом стало известно по итогам заседания в верхней палате парламента.

В этой должности она сменит Михаила Меня, ушедшего в отставку. Кандидатура Труновой была поддержана профильным Комитетом по бюджету и финансовым рынкам единогласно. Также на заседании в качестве аудитора был утверждён заместитель главы Комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов, который на этой должности сменит Татьяну Блинову.

Совфед досрочно освободил от должности аудитора Счётной палаты Михаила Меня

Совфед досрочно освободил от должности аудитора Счётной палаты Михаила Меня

Напомним, в ноябре прошлого года Следком предъявил Михаилу Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности. В начале июня Мень подал в отставку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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