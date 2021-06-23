Наталья Трунова стала аудитором Счётной палаты вместо подавшего в отставку Меня

В этой должности она сменит Михаила Меня, ушедшего в отставку. Кандидатура Труновой была поддержана профильным Комитетом по бюджету и финансовым рынкам единогласно. Также на заседании в качестве аудитора был утверждён заместитель главы Комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов, который на этой должности сменит Татьяну Блинову.