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В Уфе вынесли приговор многодетному отцу, которого обвинили в изнасиловании родные дочери

Узнав срок, который мужчина проведёт за решёткой, его супруга не смогла удержаться на ногах.

23 июня, 08:35

В Уфе вынесли приговор многодетному отцу, которого обвинили в изнасиловании родные дочери. Видео © LIFE

В Уфе вынесли приговор Рашиду Г., которого собственные дочери обвинили в сексуальном насилии, а затем передумали. Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.

"Признать Г. Рашида виновным... и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал судья.

Услышав приговор, разбитая горем супруга Рашида не удержалась на ногах. Стоит отметить, что изначально именно жена написала заявление в полицию о том, что её супруг якобы насиловал дочерей. Как сообщал Лайф, сделала она это после того, как Гарифуллин избил её и одну из дочерей, узнав, что та встречается с парнем из неблагополучной семьи.

Обвинённый в изнасиловании многодетный отец из Уфы выступает с последним словом на суде: он простил оговоривших его дочерей

Обвинённый в изнасиловании многодетный отец из Уфы выступает с последним словом на суде: он простил оговоривших его дочерей

Началось расследование, и мужчина дал признательные показания, однако супруга позже заявила, что они были "выбиты" под сильным давлением. А когда женщина потребовала предоставить ему адвоката, следователь якобы ей отказал и угрожал, что органы опеки заберут её детей в детдом. Также супруга рассказала, что муж даже хотел покончить с собой.

Суд был назначен на конец марта. Прокурор запросил для Рашида 21 год тюрьмы, но приговор не был озвучен, а заседание несколько раз переносилось. В результате после пересмотра уголовного дела окончательный суд был назначен на сегодня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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