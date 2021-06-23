Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт УГ

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта Алексея Навального УГ. Направивший жалобу в РКН юрист Андрей Еланцев сообщил, что портал ведёт сбор паспортных данных и адресов пользователей, что не требуется для обозначенных целей.

Также, по его словам, персональные данные юзеров направляются для обработки на территорию США. Юрист уточнил, что случайно ознакомился с содержимым сайта и увидел там ряд информации, которую юзер получает в искажённом виде, что и стало причиной обращения.

"В мае я направил обращение. Итог — направлено требование Google прекратить техническую поддержку", — сказал Еланцев в беседе с РИА "Новости".