Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт УГ
По словам юриста, направившего жалобу, информация проекта доносится искажённо, а организаторы требуют ненужных личных данных пользователей.
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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта Алексея Навального УГ. Направивший жалобу в РКН юрист Андрей Еланцев сообщил, что портал ведёт сбор паспортных данных и адресов пользователей, что не требуется для обозначенных целей.
Также, по его словам, персональные данные юзеров направляются для обработки на территорию США. Юрист уточнил, что случайно ознакомился с содержимым сайта и увидел там ряд информации, которую юзер получает в искажённом виде, что и стало причиной обращения.
"В мае я направил обращение. Итог — направлено требование Google прекратить техническую поддержку", — сказал Еланцев в беседе с РИА "Новости".
А ранее Роскомнадзор собирался проверить трансляцию музыкальной "Премии Муз-ТВ" на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В ведомстве отметили, что подобная информация может транслироваться на телеэкранах только после 23:00 при маркировке "18+".
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