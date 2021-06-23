Кабмин предложил ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство РФ рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, участвовавшие в обсуждении данного вопроса.

Так, на совещании первого замруководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко было предложено два варианта — акциз на напиток в зависимости от его стоимости и от содержания сахара. Предполагается, что ежегодный сбор в результате такого нововведения составит 10–20 миллиардов рублей.

Минсельхоз и представители отрасли инициативу не одобряют. По их оценке, это увеличит стоимость напитков, снизит их производство и потребление, а также приведёт к появлению нелегального рынка. Эксперты полагают, что вклад в бюджет окажется незначительным, поскольку на сладкие напитки в России приходится меньше 2% потребления сахара. На данный момент какое-то решение не принято, обсуждения продолжаются.