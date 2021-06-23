Калининградская область ввела обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан
Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и ряде регионов России.
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Власти Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медицины. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, работающим... в сфере: торговли; общественного питания; предоставления услуг по временному проживанию; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", — говорится в постановлении.
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Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной.
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