Калининградская область ввела обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Власти Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медицины. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, работающим... в сфере: торговли; общественного питания; предоставления услуг по временному проживанию; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", — говорится в постановлении.