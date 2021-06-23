НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Калининградская область ввела обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

Аналогичные меры уже приняты в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и ряде регионов России.

23 июня, 09:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медицины. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, работающим... в сфере: торговли; общественного питания; предоставления услуг по временному проживанию; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", — говорится в постановлении.

"Будут в невыгодном положении": Песков предупредил о "неминуемой дискриминации" непривитых от ковида

"Будут в невыгодном положении": Песков предупредил о "неминуемой дискриминации" непривитых от ковида

Напомним, что первым регионом, где ввели подобные меры, стала Москва. Вслед за столицей обязательную вакцинацию ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Кузбассе, Тверской и Нижегородской областях, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска. При этом в Кремле, комментируя новые меры, подчеркнули, что вакцинация, как и ревакцинация, от коронавируса в России является неизбежной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Калининградской области под туристами обрушилась смотровая площадка, есть пострадавшие

13 июня, 12:30

Собянин сообщил, что число записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз

сегодня в 09:40

Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" обратились к родным погибших с соболезнованиями

сегодня в 10:00

Песков отказался комментировать возможную отставку Черчесова после провала на Евро-2020

сегодня в 10:27

Песков: Угроза распространения ковида перевешивает сложности с ПЦР-тестами

сегодня в 10:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1