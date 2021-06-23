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Собянин сообщил, что число записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз

Вместе с тем он признал, что ситуация в столице сложная — город находится практически на пике заболеваемости.

23 июня, 09:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве зафиксировали рекордное число желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. По словам мэра столицы Сергея Собянина, накануне на вакцинацию записалось 60 тысяч человек.

"Всё-таки у нас активнее стали и вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество — около 60 тысяч [человек], ещё недавно мы "падали" до уровня около шести тысяч [записей] в день, то есть практически в 10 раз разница в записях", — сказал он во время своего визита в новую поликлинику в районе Коптево.

Вместе с тем градоначальник признал, что ситуация в столице сложная — город находится практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом.

"Возросло в 4–5 раз": Собянин сообщил о многократном увеличении количества желающих привиться от ковида

"Возросло в 4–5 раз": Собянин сообщил о многократном увеличении количества желающих привиться от ковида

Накануне руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что в Москве прививку от коронавируса сделало уже более двух миллионов человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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