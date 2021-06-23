Собянин сообщил, что число записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз

"Всё-таки у нас активнее стали и вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество — около 60 тысяч [человек], ещё недавно мы "падали" до уровня около шести тысяч [записей] в день, то есть практически в 10 раз разница в записях", — сказал он во время своего визита в новую поликлинику в районе Коптево.