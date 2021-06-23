На Курилах начались масштабные учения с участием более 10 тысяч российских военных
Они продлятся пять дней, в ходе которых будет отработана оперативная и боевая подготовка.
Фото © Минобороны РФ
Масштабные военные учения начались в акватории Японского моря, а также на Сахалине и Курильских островах. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
"В общей сложности в данном мероприятии боевой подготовки принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения", — сказано на сайте ведомства.
Учения проводятся в рамках подготовки военного округа. Они станут одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. Манёвры в островной зоне пройдут в два этапа в течение пяти суток. Руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах, для этого смоделирована обстановка в регионе, в основе которой лежит противоборство между двумя коалициями условных государств. Также планируется высадка морских и тактических десантов.
Ранее Лайф сообщал, что проведению учений не помешал даже протест, который России выразила Япония. Причиной стал выбор места их проведения, в Токио считают, что так Россия "укрепляет военное присутствие" в регионе.
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