НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Курилах начались масштабные учения с участием более 10 тысяч российских военных

Они продлятся пять дней, в ходе которых будет отработана оперативная и боевая подготовка.

23 июня, 09:34
<p>Фото © <a href="https://structure.mil.ru/structure/okruga/east/news/more.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Масштабные военные учения начались в акватории Японского моря, а также на Сахалине и Курильских островах. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В общей сложности в данном мероприятии боевой подготовки принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения", — сказано на сайте ведомства.

Учения проводятся в рамках подготовки военного округа. Они станут одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. Манёвры в островной зоне пройдут в два этапа в течение пяти суток. Руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах, для этого смоделирована обстановка в регионе, в основе которой лежит противоборство между двумя коалициями условных государств. Также планируется высадка морских и тактических десантов.

Тихоокеанский флот России отработал уничтожение авианосцев

Тихоокеанский флот России отработал уничтожение авианосцев

Ранее Лайф сообщал, что проведению учений не помешал даже протест, который России выразила Япония. Причиной стал выбор места их проведения, в Токио считают, что так Россия "укрепляет военное присутствие" в регионе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Шойгу указал на активное вовлечение космоса и киберпространства в военное противоборство

сегодня в 07:23

"Поощряют милитаристские настроения в Киеве": Посольство РФ призвало США отказаться от военных учений Sea Breeze в Чёрном море

сегодня в 02:01

Шойгу рассказал о русофобии НАТО и попытках альянса к сдерживанию России

сегодня в 07:19

Песков отказался комментировать возможную отставку Черчесова после провала на Евро-2020

сегодня в 10:27

Песков: Угроза распространения ковида перевешивает сложности с ПЦР-тестами

сегодня в 10:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1