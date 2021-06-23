Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" обратились к родным погибших с соболезнованиями

Возможность выступить в суде с последним словом была предоставлена охраннику ТЦ Сергею Антюшину и техническому директору Георгию Соболеву.

Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" выразили родным погибших соболезнования. Видео © LIFE

В Заводском районном суде города Кемерово состоялось очередное заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В последнем слове двое из обвиняемых — охранник торгового центра Сергей Антюшин и бывший техдиректор "Зимней вишни" Георгий Соболев — выразили соболезнования родным погибших в результате страшной трагедии.

Соболеву вменяют "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219 УК РФ). Обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы. Однако он признал свою вину частично, в связи с чем попросил суд вынести справедливое решение.

"Прошу учесть моё частичное чистосердечное признание вины по статье 219 части 3. В связи с чем приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в пожаре, а также свои искренние извинения. В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред некоторым потерпевшим", — сказал Георгий Соболев в последнем слове.

Охранник Сергей Антюшин обвиняется по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Обвинение запросило для него девять с половиной лет лишения свободы. Но адвокат просила оправдать его из-за неподтверждения обоснованности обвинения и отсутствия в его действиях состава преступления.