Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" обратились к родным погибших с соболезнованиями
Возможность выступить в суде с последним словом была предоставлена охраннику ТЦ Сергею Антюшину и техническому директору Георгию Соболеву.
Фото © LIFE
Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" выразили родным погибших соболезнования. Видео © LIFE
В Заводском районном суде города Кемерово состоялось очередное заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В последнем слове двое из обвиняемых — охранник торгового центра Сергей Антюшин и бывший техдиректор "Зимней вишни" Георгий Соболев — выразили соболезнования родным погибших в результате страшной трагедии.
Соболеву вменяют "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219 УК РФ). Обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы. Однако он признал свою вину частично, в связи с чем попросил суд вынести справедливое решение.
"Прошу учесть моё частичное чистосердечное признание вины по статье 219 части 3. В связи с чем приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в пожаре, а также свои искренние извинения. В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред некоторым потерпевшим", — сказал Георгий Соболев в последнем слове.
Охранник Сергей Антюшин обвиняется по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Обвинение запросило для него девять с половиной лет лишения свободы. Но адвокат просила оправдать его из-за неподтверждения обоснованности обвинения и отсутствия в его действиях состава преступления.
"Хотелось бы единственное — принести соболезнования всем", — сказал Антюшин в суде.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
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