Минпромторг: Результаты инспекции ВОЗ не ставят под сомнение качество вакцины "Спутник V"
В ведомстве подчеркнули, что каждая партия препаратов со всех семи площадок проходит тройную проверку.
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Многоступенчатая система контроля качества иммунобиологических препаратов и их допуска на рынок позволяет сохранять уверенность в том, что пациенты получат исключительно вакцины надлежащего качества. Так в Минздраве РФ ответили на замечания экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам инспекций, проведённых в России и касавшихся производства вакцины "Спутник V".
"Российская регуляторная система в сфере обращения вакцин успешно прошла оценку ВОЗ ещё в 2016 году. Любые отклонения от строгих параметров в качестве конечного продукта однозначно влекут недопуск серии препарата на этапе контроля качества и его уничтожение. До потребителя, то есть до пациента, такой препарат никогда не дойдёт. Это доказывает и выстроенная система фармаконадзора вместе с системой маркировки", — сказали в Минздраве.
В свою очередь в Минпромторге подчеркнули, что результаты инспекции ВОЗ не ставят под сомнение качество вакцины "Спутник V". В министерстве пояснили, что у экспертов были замечания только к работе одного из семи предприятий по производству препарата — "Фармстандарт-УфаВИТА". Работа над устранением недочётов на площадке уже ведётся, по её завершении комиссия ВОЗ снова проверит предприятие.
"Необходимо отметить, что каждая партия вакцины со всех площадок проходит тройную проверку: производственный контроль, контроль НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Росздравнадзора, что и позволяет гарантировать уверенность в качестве продукта", — добавили в министерстве.
Кстати, ранее ВОЗ начала проверку информации о воспалениях в сердце из-за вакцины Pfizer. Информация о развитии миокардита после вакцинации этим препаратом поступила из США и Израиля. Однако делать выводы без научных данных пока рано, отмечают в ВОЗ.
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