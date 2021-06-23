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В Петербурге судно затонуло после столкновения с теплоходом

Инцидент произошёл в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста.

22 июня, 22:11
<p>Фото © Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ</p>

Фото © Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

В Санкт-Петербурге маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным сведениям, вечером 22 июня 2021 года в акватории средней Невки в районе 2-го Елагина моста столкнулось 2 судна - теплоход "Нева-1" и маломерное судно", — говорится в сообщении.

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В результате столкновения маломерное судно затонуло, шесть человек с него спасатели доставили на берег, пострадавших нет. По факту происшествия проводится проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов водного транспорта".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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