Аналитики спрогнозировали рекорд по выдаче ипотеки в 2021 году
Также эксперты полагают, что цены на жильё в России продолжат расти, несмотря на изменения условий льготной программы.
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В 2021 году российские банки могут установить рекорд по выдаче ипотеки. Об этом сообщает агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
Как пишет РБК, эксперты прогнозируют, что объём одобренных кредитов на жильё составит 4,6–4,8 триллиона рублей и побьёт показатели 2020 года (4,4 трлн). При этом рекорд может быть зафиксирован уже осенью, считает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. По его мнению, количество новых ипотечных кредитов останется на уровне прошлого года — 1,7 млн договоров.
Согласно данным Центробанка, за январь — апрель было выдано ипотечных ссуд на сумму 1,7 трлн рублей, что на две трети больше, чем за аналогичный период 2020 года. В мае банки одобрили ещё кредитов на 450 млрд, отмечают аналитики НКР. При этом по итогам июня ожидается рекорд — 600 млрд. Выходит, что за полгода объём ипотечного кредитования составит 2,7 трлн рублей. По прогнозам экспертов, показатели второй половины будут не хуже, чем в 2020 году, и составят около 1,8–2 трлн.
Также аналитики считают, что цены на жильё в России продолжат расти, несмотря на изменения условий льготной ипотеки. Вместе с тем, по их мнению, спрос останется довольно высоким.
"Главные причины: доля кредитов меньше 3 миллионов рублей в новых выдачах и так велика (более 50%, по оценкам НКР); спрос на семейную ипотеку заметно повысится, а цены на жильё продолжат расти, хотя и медленнее", — полагают эксперты.
Напомним, о запуске программы льготной ипотеки под 6,5% президент России Владимир Путин объявил в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%. В начале июня этого года Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку до 7%.
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