Аналитики спрогнозировали рекорд по выдаче ипотеки в 2021 году

В 2021 году российские банки могут установить рекорд по выдаче ипотеки. Об этом сообщает агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Как пишет РБК, эксперты прогнозируют, что объём одобренных кредитов на жильё составит 4,6–4,8 триллиона рублей и побьёт показатели 2020 года (4,4 трлн). При этом рекорд может быть зафиксирован уже осенью, считает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. По его мнению, количество новых ипотечных кредитов останется на уровне прошлого года — 1,7 млн договоров.

Согласно данным Центробанка, за январь — апрель было выдано ипотечных ссуд на сумму 1,7 трлн рублей, что на две трети больше, чем за аналогичный период 2020 года. В мае банки одобрили ещё кредитов на 450 млрд, отмечают аналитики НКР. При этом по итогам июня ожидается рекорд — 600 млрд. Выходит, что за полгода объём ипотечного кредитования составит 2,7 трлн рублей. По прогнозам экспертов, показатели второй половины будут не хуже, чем в 2020 году, и составят около 1,8–2 трлн.

Также аналитики считают, что цены на жильё в России продолжат расти, несмотря на изменения условий льготной ипотеки. Вместе с тем, по их мнению, спрос останется довольно высоким.