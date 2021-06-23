Куценко рассказал, как словил "депресснячок" на съёмках сериала "1703" в Петербурге

В Санкт-Петербурге уже около трёх месяцев идут съёмки сериала "1703", одну из главных ролей в котором исполнил популярный актёр Гоша Куценко. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал о проекте.

Сериал повествует о двух полицейских-напарниках, историю которых рассказывает некий ненадёжный источник, хранитель петербургских легенд, баек и сплетен. В итоге ожидается фантасмагорическая чёрная комедия с элементами нуара про молодого опера из Москвы Вадика и матёрого "питерского следака" Гошу, который распутывает самые сложные дела под песни Татьяны Булановой.

"В этом проекте мы всячески издеваемся над образом "хрестоматийного мента". Это определённо мой жанр. Когда тебе что-то предлагают, а твоё сердце откликается, это редкая находка", — отметил Куценко.

По словам сценариста Дениса Артамонова, для которого "1703" стал дебютом, в сериале важна атмосфера, поэтому для роли "мрачного города, где происходят странные преступления", отлично подошёл Питер. Чтобы актёрам было легче сыграть роли, съёмки проходят только по вечерам или по ночам. Как подчеркнул Куценко, он так погрузился в петербургскую ночь, что поймал "депресснячок", поэтому даже день рождения отмечать не стал.

"Накрыл питерский серенький "бесперспективничок". Я еду в Москву спать в свой ДР", — признался артист.

Показ пилотной серии проекта состоялся этой весной в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. Публика тепло приняла сериал.