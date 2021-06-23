Свет, пронзающий небо: МГУ присоединился к всероссийской акции "Лучи Победы"
В рамках акции, приуроченной ко дню начала Великой Отечественной войны, здание университета подсветили красным цветом.
В Москве состоялась всероссийская акция "Лучи Победы". К ней, в частности, присоединился Московский государственный университет. Световое шоу на здании МГУ приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны.
На кадрах, появившихся в распоряжении Лайфа, видно, что лучи света поднимаются в тёмное небо столицы. При этом здание МГУ подсвечено красным цветом.
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Ранее Лайф сообщал, что "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) накануне годовщины начала Великой Отечественной войны на Крымской набережной в столичном парке Горького представил фотовыставку портретов ветеранов. Всего там разместили 20 художественных снимков, часть из которых ранее не показывались широкой публике.
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