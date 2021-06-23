МГУ присоединился к всероссийской акции "Лучи Победы". Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве состоялась всероссийская акция "Лучи Победы". К ней, в частности, присоединился Московский государственный университет. Световое шоу на здании МГУ приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны.

На кадрах, появившихся в распоряжении Лайфа, видно, что лучи света поднимаются в тёмное небо столицы. При этом здание МГУ подсвечено красным цветом.