Песков: Угроза распространения ковида перевешивает сложности с ПЦР-тестами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с доводами журналистов о том, что новые меры по борьбе с пандемией могут вызвать ажиотажный спрос на ПЦР-тесты. Тем не менее угроза дальнейшего распространения коронавируса, на его взгляд, перевешивает гипотетические сложности с тестированием.

"Угроза дальнейшего волнообразного распространения коронавируса все эти возможные логистические временные затруднения, что называется, перевешивает", — рассуждает представитель Кремля.

Песков добавил, что каждый регион самостоятельно будет принимать меры для того, чтобы бороться с такими сложностями.