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Песков: Угроза распространения ковида перевешивает сложности с ПЦР-тестами

В Кремле прокомментировали опасения, что новые ограничительные меры, в том числе в Москве, обернутся ажиотажным спросом на тестирование.

23 июня, 10:26

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с доводами журналистов о том, что новые меры по борьбе с пандемией могут вызвать ажиотажный спрос на ПЦР-тесты. Тем не менее угроза дальнейшего распространения коронавируса, на его взгляд, перевешивает гипотетические сложности с тестированием.

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"Угроза дальнейшего волнообразного распространения коронавируса все эти возможные логистические временные затруднения, что называется, перевешивает", — рассуждает представитель Кремля.

Песков добавил, что каждый регион самостоятельно будет принимать меры для того, чтобы бороться с такими сложностями.

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Ранее стало известно, что из-за сложной эпидемиологической ситуации все рестораны Москвы переводятся на бесковидный режим: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только горожане, имеющие защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест.

Кроме того, власти Москвы ввели запрет на проведение концертов и других мероприятий численностью более 500 человек.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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