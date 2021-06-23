Защитник Брестской крепости рассказал о том, как начиналась война. Видео © Телеканал "Звезда"

Пётр Котельников был одним из защитников Брестской крепости, он ушёл из жизни в апреле 2021 года. Телеканал "Звезда" опубликовал его последнее интервью, где ветеран вспомнил, как начиналась война, и обратился с посланием к современникам и будущим поколениям.

Когда началась война, Петру Котельникову было всего 12 лет, он был воспитанником 44-го стрелкового полка в полковом оркестре, играл на альте. 22 июня он должен был пойти в увольнение и получить новое, перешитое по росту, обмундирование, но этого не случилось: началась война.

"Мы смотрели накануне, вечером в субботу, кинофильмы в разных местах, дальше вечером под оркестр проведён развод караулов. Бойцы и командиры внезапно проснулись среди огня и смерти", — поделился ветеран. — "Мне казалось, что все сброшенные бомбы и выпущенные снаряды и мины попадают в нашу казарму, где была комната музыкантов 333-го полка: там музыканты полураздетые лежали на полу, поперёк кровати, уже убитые".

Руководил обороной Бресткой крепости Андрей Кижеватов, по словам Петра Котельникова, командир расставлял бойцов у окон, откуда они вели наблюдение и обстрел по фашистам. Пограничники делали вылазки за водой, оказывали помощь раненым. По словам ветерана, когда у защитников крепости закончились боеприпасы, они решили прорываться.

"Мне удалось с несколькими бойцами переплыть правый рукав Мухавца, укрыться в одном из казематов, наутро этот каземат был подвергнут штурму, оставшихся в живых немцы пленили, в том числе и я оказался с группой раненых бойцов в руках фашистов", — рассказал Котельников.

В своём последнем интервью ветеран оставил послание современникам и будущим поколениям. Он призвал не забывать о защитниках Брестской крепости, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Москвы, которые отдали свою жизнь за счастье тех, кто живёт сегодня.

"В войну воевали люди затем, чтобы на земле был мир, чтобы никогда не повторилась эта страшная война", — заключил Пётр Котельников.