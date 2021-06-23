Песков отказался комментировать возможную отставку Черчесова после провала на Евро-2020
Напомним, после вылета с турнира болельщики в соцсетях и эксперты призывают нынешнего наставника национальной команды уйти со своего поста.
Фото © РФС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможную отставку главного тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова.
При этом на вопрос журналистов, что он сам думает по этому поводу, представитель Кремля ответил: "Неважно".
Миллионы на ветер: Общественность требует отставки Черчесова за позор на Евро-2020, но кто вместо него
Напомним, сборная России по футболу заняла последнее место в своей группе на Евро-2020 и вылетела с турнира. После этого эксперты и болельщики в соцсетях начали активно выступать за отставку главного тренера национальной команды Станислава Черчесова со своего поста.
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