Песков отказался комментировать возможную отставку Черчесова после провала на Евро-2020

При этом на вопрос журналистов, что он сам думает по этому поводу, представитель Кремля ответил: "Неважно".

Миллионы на ветер: Общественность требует отставки Черчесова за позор на Евро-2020, но кто вместо него

Напомним, сборная России по футболу заняла последнее место в своей группе на Евро-2020 и вылетела с турнира. После этого эксперты и болельщики в соцсетях начали активно выступать за отставку главного тренера национальной команды Станислава Черчесова со своего поста.