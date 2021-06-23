В Кремле отреагировали на итоги инспекции ВОЗ по производящим "Спутник V" предприятиям

Все нарушения и недочёты, которые были выявлены инспекцией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на предприятии, производящем вакцину от коронавируса "Спутник V", уже устранены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. И, насколько нам известно, они уже приняты во внимание. И всё, что нужно было исправить, всё исправлено", — сказал Песков.