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В Кремле отреагировали на итоги инспекции ВОЗ по производящим "Спутник V" предприятиям

Ранее в Минпромторге сообщили, что найденные в технологии производства недочёты никак не влияют на качество самого препарата.

23 июня, 10:33
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Все нарушения и недочёты, которые были выявлены инспекцией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на предприятии, производящем вакцину от коронавируса "Спутник V", уже устранены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. И, насколько нам известно, они уже приняты во внимание. И всё, что нужно было исправить, всё исправлено", — сказал Песков.

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Напомним, одно из российских предприятий по производству отечественной вакцины "Спутник V" попало в отчёт ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, как вызывающее нарекания в части соблюдения технических требований. При этом в Минпромторге сообщили, что это никак не влияет на качество вакцины, а все недочёты уже устраняются.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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