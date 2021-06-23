В Кремле отреагировали на итоги инспекции ВОЗ по производящим "Спутник V" предприятиям
Ранее в Минпромторге сообщили, что найденные в технологии производства недочёты никак не влияют на качество самого препарата.
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Все нарушения и недочёты, которые были выявлены инспекцией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на предприятии, производящем вакцину от коронавируса "Спутник V", уже устранены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. И, насколько нам известно, они уже приняты во внимание. И всё, что нужно было исправить, всё исправлено", — сказал Песков.
Напомним, одно из российских предприятий по производству отечественной вакцины "Спутник V" попало в отчёт ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, как вызывающее нарекания в части соблюдения технических требований. При этом в Минпромторге сообщили, что это никак не влияет на качество вакцины, а все недочёты уже устраняются.
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