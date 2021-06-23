Назначена новая дата Всероссийской переписи

Обозначены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в правительстве уже подписали соответствующее постановление, информацию а датах также подтвердили в Росстате.

Перепись в 2021 году россияне смогут пройти несколькими способами. Гражданам предоставят возможность переписать себя и свою семью на сайте Госуслуг, в МФЦ, либо на стационарных специализированных участках. При этом сохранится и привычный формат — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков.