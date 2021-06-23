НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Назначена новая дата Всероссийской переписи

Предварительные данные о численности населения появятся в конце 2021 года, окончательные итоги подведут до конца 2022.

23 июня, 10:39
<p>Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Обозначены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в правительстве уже подписали соответствующее постановление, информацию а датах также подтвердили в Росстате.

Перепись в 2021 году россияне смогут пройти несколькими способами. Гражданам предоставят возможность переписать себя и свою семью на сайте Госуслуг, в МФЦ, либо на стационарных специализированных участках. При этом сохранится и привычный формат — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков.

В Петербурге переписью населения займутся 10 тысяч человек с планшетами

В Петербурге переписью населения займутся 10 тысяч человек с планшетами

Напомним, что Всероссийская перепись населения была назначена на октябрь 2020 года, однако её несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Последний раз сроки предложили сдвинуть, чтобы проведение процедуры не совпадало с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин поручил рассмотреть перенос сроков переписи населения на октябрь

7 июня, 13:34

Бизнесмен из Сибири выбыл из гонки за пост мэра Нью-Йорка

сегодня в 09:01

Поклонская рассказала, почему не станет делать прививку от ковида

сегодня в 11:51

В Южно-Сахалинске подозреваемый украл у следователя том уголовного дела и сжёг в карцере СИЗО

сегодня в 11:59

"Всё расписано на неделю вперёд": В торговых центрах Петербурга зафиксировали аншлаг на вакцинацию от ковида

сегодня в 11:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1