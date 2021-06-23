Назначена новая дата Всероссийской переписи
Предварительные данные о численности населения появятся в конце 2021 года, окончательные итоги подведут до конца 2022.
Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Обозначены новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в правительстве уже подписали соответствующее постановление, информацию а датах также подтвердили в Росстате.
Перепись в 2021 году россияне смогут пройти несколькими способами. Гражданам предоставят возможность переписать себя и свою семью на сайте Госуслуг, в МФЦ, либо на стационарных специализированных участках. При этом сохранится и привычный формат — по домам будут ходить около 320 тысяч переписчиков.
Напомним, что Всероссийская перепись населения была назначена на октябрь 2020 года, однако её несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Последний раз сроки предложили сдвинуть, чтобы проведение процедуры не совпадало с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.
Комментариев: 0