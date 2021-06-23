"Преднамеренно и не случайно": Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море сочли попыткой "вскрыть систему обороны" России
Собеседник Лайфа считает, что задачей корабля было вскрыть нашу систему обороны и за свой поступок капитан ещё может получить благодарность.
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Эсминец ВМС Великобритании не случайно пересёк границу РФ в Чёрном море и не реагировал на предупреждения. Применение оружия в таком случае не является нарушением международных правил, рассказал Лайфу председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Кудрин.
"Это не так часто повторяющиеся ситуации, особенно когда наши корабли и самолёты вынуждены применять оружие, чтобы остановить нарушителя границы. Как правило, до этого не доходит, передачи сигнала о предупреждении нарушения границы бывает достаточно. Но в данном случае английский эсминец вёл себя агрессивно и провокационно, потому что наша морская граница — это 12-мильная зона. И углубится на нашу территорию на три километра при современных средствах кораблевождения — это преднамеренно и не случайно", — сказал Кудрин.
Он выразил уверенность в том, что российские корабли и самолёты выполнили все положенные мероприятия перед открытием предупредительного огня. При этом умысла поразить цель у них не было. Собеседник Лайфа считает, что в Британии преследуют цель обратить внимание "на агрессивность России". Он также считает, что будет подан морской протест, однако в ответ британцы скажут, что просто потеряли своё место.
При этом Кудрин уверен, что эсминец действовал не в одиночку, а под руководством различных видов разведки.
"Задача — вскрыть нашу систему обороны. Они же отслеживают, какие самолёты взлетают, как быстро они взлетают и с каких аэродромов. Это имеет чисто разведывательный характер. Ну вскрыли и убедились. Я уверен, что эти действия были согласованы с высшим руководством и НАТО, и Великобритании. И посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, возможно, капитану ещё объявят благодарность за такие решительные действия", — подытожил собеседник.
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Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Кроме того, военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны.
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