Эсминец ВМС Великобритании не случайно пересёк границу РФ в Чёрном море и не реагировал на предупреждения. Применение оружия в таком случае не является нарушением международных правил, рассказал Лайфу председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Кудрин.

"Это не так часто повторяющиеся ситуации, особенно когда наши корабли и самолёты вынуждены применять оружие, чтобы остановить нарушителя границы. Как правило, до этого не доходит, передачи сигнала о предупреждении нарушения границы бывает достаточно. Но в данном случае английский эсминец вёл себя агрессивно и провокационно, потому что наша морская граница — это 12-мильная зона. И углубится на нашу территорию на три километра при современных средствах кораблевождения — это преднамеренно и не случайно", — сказал Кудрин.

Он выразил уверенность в том, что российские корабли и самолёты выполнили все положенные мероприятия перед открытием предупредительного огня. При этом умысла поразить цель у них не было. Собеседник Лайфа считает, что в Британии преследуют цель обратить внимание "на агрессивность России". Он также считает, что будет подан морской протест, однако в ответ британцы скажут, что просто потеряли своё место.

При этом Кудрин уверен, что эсминец действовал не в одиночку, а под руководством различных видов разведки.