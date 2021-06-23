Жителям Подмосковья могут запретить пользоваться общественным транспортом без QR-кодов

В Подмосковье могут запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация с ковидом не улучшится. Об этом заявила зампред правительства, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Очень надеемся, что меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но тем не менее хочу отметить: если не достигнем ожидаемого эффекта, то Минздрав предложит дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это доступ к пользованию общественным транспортом только жителям Подмосковья с QR-кодом", — цитирует её телеканал "360".