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Жителям Подмосковья могут запретить пользоваться общественным транспортом без QR-кодов

Власти надеются, что уже введённые меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции и позволят избежать более жёстких ограничений.

23 июня, 15:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Подмосковье могут запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация с ковидом не улучшится. Об этом заявила зампред правительства, министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"Очень надеемся, что меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но тем не менее хочу отметить: если не достигнем ожидаемого эффекта, то Минздрав предложит дополнительные ограничительные меры с 1 июля. Это доступ к пользованию общественным транспортом только жителям Подмосковья с QR-кодом", — цитирует её телеканал "360".

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Ранее Лайф рассказывал, что власти Подмосковья усиливают ограничения по коронавирусу: вслед за столицей в области вводится система QR-кодов и ограничивается проведение массовых мероприятий. Соответствующий документ подписал глава региона Андрей Воробьёв.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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