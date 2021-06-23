Актёр Егор Бероев вышел на вручение премии "ТЭФИ — Летопись победы" со значком жёлтой звезды и возмутился дискриминации непривитых от коронавируса граждан. Разумеется, в Интернете тут же поднялся страшный вой: антипрививочники схлестнулись в новой битве с адептами тотальной вакцинации, да так, что живые завидуют мёртвым.

Первое, что хочется сказать по данному поводу. Сравнивать сегодняшнюю ситуацию с ужасами холокоста, да не когда-то, а 22 июня, — путь не менее опасный, чем делить общество по признаку привитости. Наши либеральные элиты очень любят использовать этот риторический приём — сравнивать сегодняшнюю действительность с фашистской Германией, президента Путина — с Гитлером, etc.

На мой взгляд, это не что иное, как обесценивание огромной, самой страшной трагедии в истории человечества. Есть такая писательница Карина Добротворская, в своё время она издала роман "Блокадные девочки", где абсолютно всерьёз провела параллель между своей диетой и голодом блокадного Ленинграда. Вызвав ожидаемый ужас ветеранов. Подобное чувство я испытываю от любых неуместных сравнений сегодняшних реалий с ВОВ и холокостом.

А в целом по ситуации: до последнего времени я и понятия не имела, сколько взрослых людей, окончивших школу, не обладают даже базовым представлением о медицине и биологии. С растущим изумлением читаю я про чипирование, 5G-вышки и Билла Гейтса, который будет управлять нами через вакцину. Казалось бы, просто немыслимо. Но нет! Взрослые люди без справок о ментальных расстройствах несут это всё в мир абсолютно всерьёз.

Те, кто им противостоит, — ничуть не краше. Секта свидетелей масок, перчаток, вакцин, санитайзеров, костюмов химзащиты, тотальной изоляции и огораживания пугает не меньше. Абсолютное ощущение, что опасность заражения каким-то загадочным образом повлияла на разум граждан без всякого коронавируса, отключив базовую логику и рефлексию.

Обе секты не приемлют никаких полутонов, никаких промежуточных мнений. Либо так, либо эдак. Как писал по другому вопросу выдающийся публицист Александр Баунов, "двоичный код вместо головного мозга".

Лично я глубоко убеждена в двух вещах. Первая — лучше вакцинироваться, чем не вакцинироваться. О вреде и пользе прививок написано столько, что любые мои слова будут лишь неумелым повтором. Всем сомневающимся хочется порекомендовать читать профессиональную медицинскую литературу вместо ленты "Фейсбука", начиная с исследований по РНК-вирусам.

Второй и важный момент: я глубоко убеждена, что вакцинация должна быть добровольной. В отличие от всей своей ленты в соцсетях, я не являюсь специалистом в сфере государственного управления и не могу оценивать действия по закрытию ресторанов для непривитых. Но лично мне подобные меры кажутся избыточными. В силу ряда причин, главную из которых озвучил актёр Бероев.

Человек, как известно, стадное животное и легко впадает в экзальтацию, особенно перед лицом опасности, реальной или мнимой. Разбудить в нём стадный инстинкт, использовав этот триггер, — задача, как видим, достаточно простая. Стоит только одной группе показать пальцем на другую и намекнуть на угрозу — как происходит массовое "Ату их!". Об этом, собственно, и сказал Бероев. Любая сегрегация по какому бы то ни было признаку — опасный путь.

Моя подруга, известный адвокат Сталина Гуревич, процитировала на своей странице фрагмент романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи и дала свой комментарий:

"Стая видит каплю крови у какого-нибудь цыплёнка, и все они начинают ощипывать его заживо, понимаешь, пока не обдерут до костей, не разорвут его на клочки, не разделят на кровь, кости и перья. Но обычно парочка из толпы не участвует в скандале, тогда приходит её черёд. И снова парочка не участвует, и её ощипывают до смерти, и ещё, и ещё.

Это то, что происходит сейчас с Егором Бероевым, посмевшим сказать, что сегрегация недопустима, что вакцинация — вопрос выбора каждого. Заметьте, он не призывал не вакцинироваться, он не говорил о вреде вакцины, он всего лишь призвал не делить людей на сорта. И вот уже стадо ощипывает его живьём. Наблюдать, как люди превращаются в стадо, — ужасно".

Травить толпой актёра за мнение — идея, как бы там ни было, чудовищная. Не менее чудовищная, чем сравнивать закрытые рестораны с холокостом.