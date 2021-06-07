Как ректор ВШЭ намекнул на бедных, которых приходится содержать государству

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов одарил мир новостью: оказывается, дети, не успевающие по школьным дисциплинам, вырастают и негативно влияют на нашу экономику — плодят нищету, иными словами. Жаль, господин Кузьминов постеснялся в выражениях, но мысль высказал именно эту.

— Ведь что означает доля неуспевающих в школе в 20–30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счёт доходов от успешных работников.

Дух элитарности и избранности давно веет над Вышкой, поэтому я нисколько не удивлена. Хорошо, что Ярослав Кузьминов не предложил, например, использовать социальный статус для более точного экономического прогноза. Не пускаясь в рассуждения о том, насколько опасен этот мыслительный путь (отделение одних от других по социальным признакам), отвечу всё-таки предметно на слова ректора.

Оценивать потенциал человека по школьным оценкам, по экономической успешности семьи, в которой он растёт, не столько даже аморально, сколько, на мой взгляд, попросту глупо. Потому что сотни и тысячи примеров открывают совсем иную картину. Не ту, которую развернул перед нами Кузьминов.

Альберт Эйнштейн был известным двоечником. Константин Циолковский, Томас Эдисон — оба учились безобразно. Двоечниками были Уинстон Черчилль, Андрей Тарковский, Джон Леннон. Многие поэты Серебряного века вовсе не окончили общеобразовательную школу. У Марины Цветаевой, например, было несколько классов гимназии, при этом фантастический уровень эрудиции.

У меня есть любимая задачка, которую социологи любят задавать студентам: "Если бы вы знали женщину, которая забеременела девятым ребёнком, причём трое из восьми существующих были глухими, двое — слепыми, а один — умственно отсталым, а у самой женщины был сифилис, вы бы порекомендовали ей сделать аборт?" И если вы ответили "да" — вы только что убили Людвига Бетховена.

Тут, конечно, два фактора, которые исключают любой точный прогноз. Первый и главный — человек не Господь Бог. Ни ректор Кузьминов, ни кто бы то ни было точно не ответит на вопрос: от чего зависит будущая гениальность да и просто состоятельность ребёнка? Каково влияние генов, воспитания, предродового периода, детских травм и особенностей психики? Человечество до сих пор лишь в малой степени изучило способности и возможности собственного головного мозга. Но Кузьминов по школьным оценкам уже экономику прогнозирует.

Второй момент — сама школьная система. Школьная программа ориентирована на среднее восприятие, из неё в равной степени выбиваются дети с низкими умственными способностями и, например, гении. Все ведь знают, как выглядит кривая Гаусса? Школьная программа направлена на условную норму. А очень глупые, равно как и гениальные, от этой самой нормы в равной степени отклоняются. Вторые — потому что имеют, как показывает история, особое устройство психики и мозга. Часто такой ребёнок не может выучить таблицу умножения, а позже пишет гениальный роман. Добавить сюда особенности психического склада (гиперактивность или, наоборот, полная закрытость от мира) — никакой Кузьминов даже приблизительно не скажет, что будет с ребёнком через двадцать лет.

Да что там примеры? Сотни и тысячи народных анекдотов о разбогатевших двоечниках и бедных отличниках. В каждой шутке лишь доля шутки, как мы помним.

Кузьминов страшно тревожится, что более состоятельные граждане будут вынуждены содержать детей двоечников на свои кровные. А в качестве панацеи предлагает внедрение цифрового помощника, который позволит в будущем помочь, а по сути — отделить успевающих от неуспевающих. Так как подобный виртуальный помощник может стать неким шлагбаумом, который отделит успевающих от отстающих и отлучит отстающих школьников от одарённых или социально обеспеченных.

И если бы человек имел устройство эвглены зелёной или, скажем, инфузории-туфельки, то Кузьминов был бы в своём роде прав: когда речь идёт об одноклеточных организмах, возможен достаточно точный поведенческий прогноз. Но человек — не инфузория. И вчерашний двоечник может стать великим актёром, писателем или режиссёром. Иными словами, проявить себя вне школьных дисциплин, внести огромный вклад в науку или культуру. Зачем же отдалять его от учителя, вместо того чтобы нанять того же учителя-помощника.