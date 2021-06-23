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QR-коды и запрет на массовые мероприятия: Подмосковье ужесточает ограничения по коронавирусу

Новые меры коснутся кафе, ночных клубов и других заведений общепита, гостиниц, служб такси, детских площадок и игровых комнат.

23 июня, 14:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Власти Подмосковья усиливают ограничения по коронавирусу: вслед за столицей вводится система QR-кодов и ограничивается проведение массовых мероприятий. Соответствующий документ подписал глава региона Андрей Воробьёв.

Так, с 24 июня проводить массовые мероприятия можно в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек или на открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек (в обоих случаях по билетам). При этом с 28 июня это требование не будет распространяться на вакцинированных или переболевших в последние полгода зрителей. Также с 24 июня ночные клубы, бары, караоке и кальянные должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.

С 24 июня подмосковные гостиницы смогут принять постояльцев более чем на три дня только в том случае, если у них есть либо прививка от ковида, либо антитела после болезни, либо отрицательный ПЦР-тест.

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С 28 июня приостанавливается работа:

  • детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков;
  • объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха городских округов Московской области, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать другие граждане (за исключением скамеек, теневых навесов и иных подобных объектов).

Также с 28 июня заведения общепита будут работать для жителей области, прошедших вакцинацию или переболевших CoViD-19 в течение последних шести месяцев, а также для детей, не достигших 18 лет. Подтверждать защиту от ковида посетители должны будут с помощью QR-кода. Вход в ночные клубы, бары и на дискотеки также будет осуществляться по кодам. Исключение сделают для обслуживания навынос и доставки заказов.

Летние кафе и веранды смогут работать при условии, что на площади 3 кв. метра будет находиться только один посетитель.

Кроме того, с 15 июля возить пассажиров смогут только вакцинированные таксисты.

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Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Такие же требования будут и к посетителям летних кафе и веранд.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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