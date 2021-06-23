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"Во всём мире и у нас": Путин назвал единственный плюс пандемии

Глава государства отметил работу Минцифры, облегчившего россиянам жизнь и работу в сложных условиях.

23 июня, 13:51
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65907/photos/65970" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Одним из немногочисленных плюсов пандемии коронавируса является активно развивающиеся информационные технологии и сервисы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Одно из немногих, если не единственное положительное явление, связанное с условиями жизни и работы при коронавирусе, заключается в том, что во всём мире и у нас также активнее развиваются информационные технологии и сервисы", — сказал глава государства.

Путин отметил работу Минцифры, которое позволило россиянам облегчить жизнь и работу в условиях борьбы с пандемией, и выразил надежду, что министерство и дальше будет оперативно реагировать на сложности, возникающие в жизни людей.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал оценку труду медиков во время пандемии. По мнению министра, российское здравоохранение доказало, что способно справиться с любым ударом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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