"Во всём мире и у нас": Путин назвал единственный плюс пандемии
Глава государства отметил работу Минцифры, облегчившего россиянам жизнь и работу в сложных условиях.
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Одним из немногочисленных плюсов пандемии коронавируса является активно развивающиеся информационные технологии и сервисы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Одно из немногих, если не единственное положительное явление, связанное с условиями жизни и работы при коронавирусе, заключается в том, что во всём мире и у нас также активнее развиваются информационные технологии и сервисы", — сказал глава государства.
Путин отметил работу Минцифры, которое позволило россиянам облегчить жизнь и работу в условиях борьбы с пандемией, и выразил надежду, что министерство и дальше будет оперативно реагировать на сложности, возникающие в жизни людей.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал оценку труду медиков во время пандемии. По мнению министра, российское здравоохранение доказало, что способно справиться с любым ударом.
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