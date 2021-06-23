Одним из немногочисленных плюсов пандемии коронавируса является активно развивающиеся информационные технологии и сервисы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Одно из немногих, если не единственное положительное явление, связанное с условиями жизни и работы при коронавирусе, заключается в том, что во всём мире и у нас также активнее развиваются информационные технологии и сервисы", — сказал глава государства.

Путин отметил работу Минцифры, которое позволило россиянам облегчить жизнь и работу в условиях борьбы с пандемией, и выразил надежду, что министерство и дальше будет оперативно реагировать на сложности, возникающие в жизни людей.