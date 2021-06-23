Собянин назвал жёсткой, но необходимой мерой перевод ресторанов на "бесковидный" режим

Перевод ресторанов Москвы на "бесковидный" режим работы является непопулярной и жёсткой ограничительной мерой, однако это лучше, чем простое закрытие всей отрасли. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Это дополнительный стимул к вакцинации и явно ограничительная мера, которая способствует разграничению граждан и снижению заболеваемости. Мера жёсткая, непопулярная, но необходимая. Это лучше, чем взять и закрыть работу целой отрасли", — сказал Собянин.