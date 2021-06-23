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Собянин назвал жёсткой, но необходимой мерой перевод ресторанов на "бесковидный" режим

Мэр города надеется, что с увеличением количества привившихся будет нарастать и оборот торговли.

23 июня, 13:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Перевод ресторанов Москвы на "бесковидный" режим работы является непопулярной и жёсткой ограничительной мерой, однако это лучше, чем простое закрытие всей отрасли. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Это дополнительный стимул к вакцинации и явно ограничительная мера, которая способствует разграничению граждан и снижению заболеваемости. Мера жёсткая, непопулярная, но необходимая. Это лучше, чем взять и закрыть работу целой отрасли", — сказал Собянин.

Он выразил надежду, что с увеличением количества привившихся будет нарастать и оборот торговли. Собянин также отметил, что главным направлением деятельности властей является ускорение темпов вакцинации.

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Напомним, из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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