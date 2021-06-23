За неделю в Москве выявили рекордные 53 тысячи случаев заражения ковидом

За прошедшую неделю в Москве выявили порядка 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, это рекордные цифры с начала пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости — 53 тысячи. Такого объёма выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения", — сказал Собянин.

Он уточнил, что в течение пяти месяцев с начала года в Москве всё было спокойно и стабильно, однако ситуация приобрела взрывной характер за последние две недели. Также к максимальным значениям приблизилось количество госпитализаций — за неделю их было практически 12 тысяч. А в последние два дня в столице фиксируются антирекорды по суточной смертности пациентов с CoViD-19.