За неделю в Москве выявили рекордные 53 тысячи случаев заражения ковидом
По словам мэра столицы, к максимальным значениям приближается количество госпитализаций, а антирекорд по смертям обновляется последние два дня.
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Софья Сандурская
За прошедшую неделю в Москве выявили порядка 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, это рекордные цифры с начала пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"За последнюю неделю мы зафиксировали рекордные показатели выявляемости — 53 тысячи. Такого объёма выявляемости не было ни в мае прошлого года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения", — сказал Собянин.
Он уточнил, что в течение пяти месяцев с начала года в Москве всё было спокойно и стабильно, однако ситуация приобрела взрывной характер за последние две недели. Также к максимальным значениям приблизилось количество госпитализаций — за неделю их было практически 12 тысяч. А в последние два дня в столице фиксируются антирекорды по суточной смертности пациентов с CoViD-19.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что число записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз, однако он признал, что ситуация в столице сложная — город находится практически на пике заболеваемости.
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