У москвичей появилась возможность привиться от коронавируса в "Лужниках"

Кроме того, бесплатную вакцинацию по-прежнему можно пройти в городских поликлиниках, предварительно записавшись на процедуру, в частных медицинских клиниках, где оплатить нужно будет только саму услугу по введению инъекции, в торговых центрах, а также в открывшихся недавно павильонах "Здоровая Москва", которые работают более чем в 40 парках столицы.