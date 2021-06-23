У москвичей появилась возможность привиться от коронавируса в "Лужниках"
Также пункты вакцинации работают в торговых центрах, парках, поликлиниках и частных медцентрах Москвы.
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Москвичи и гости столицы смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции во Дворце водных видов спорта "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба Комплекса социального развития Москвы.
"Дворец водных видов спорта "Лужники" пополнил список популярных общественных мест, где можно бесплатно и без записи сделать прививку от CoViD-19", — говорится в сообщении.
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Кроме того, бесплатную вакцинацию по-прежнему можно пройти в городских поликлиниках, предварительно записавшись на процедуру, в частных медицинских клиниках, где оплатить нужно будет только саму услугу по введению инъекции, в торговых центрах, а также в открывшихся недавно павильонах "Здоровая Москва", которые работают более чем в 40 парках столицы.
Как ранее сообщал Лайф, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордном росте числа желающих сделать прививку. Так, накануне на вакцинацию в Москве записалось 60 тысяч человек.
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