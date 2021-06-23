В Бурятии ввели режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В течение этих двух недель допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений — переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд", — уточнили в пресс-службе.

По данным регионального главка Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 42 435 заболеваний коронавирусом, за сутки выявлено 258 новых случаев ковида. Более половины из них приходится на жителей столицы республики — города Улан-Удэ.