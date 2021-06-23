НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Поклонская рассказала, почему не станет делать прививку от ковида

По мнению депутата, каждый человек самостоятельно принимает решение в отношении вакцинации.

23 июня, 11:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/PoklonskayaNV?__cft__%5B0%5D=AZUWzE9UOjtbvPQ_l_VX_LJPe7WR8kQiVOBZRKTlagHyfrg5ZAG4XOx-oMMBnHGfGgdCKw0x5PSUbdJ7uuAcYBmlXvxfMzbkIYOoBFutpA99GnzyLpjoDmPgbcDHSC2Umkk&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталья Поклонская</a></p>

Фото © Facebook / Наталья Поклонская

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская не будет делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я не отказывалась в категоричной форме вакцинироваться. Дело в том, что по состоянию здоровья вот каждый человек должен консультироваться со своим доктором, чувствовать по себе, спрашивать, иметь консультацию. Можно ли ему с учётом его анализов вакцинироваться или нет. У меня есть определённая моя специфика, специфика моего здоровья", — объяснила Поклонская.

При этом депутат подчеркнула, что никогда не выступала категорически против прививки от CoViD-19. По её словам, каждый человек сам принимает решение в вопросах своего здоровья. Но перед прививкой она рекомендует пройти обследование у специалиста и убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.

Собянин сообщил, что число записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз

Собянин сообщил, что число записей на вакцинацию в Москве выросло в 10 раз

Ранее руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал вероятность введения локдауна в Москве. По его мнению, в городе будут действовать ограничительные меры, пока у москвичей не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В "Единой России" получили заявление Поклонской о снятии с праймериз

29 мая, 14:46

"Всё расписано на неделю вперёд": В торговых центрах Петербурга зафиксировали аншлаг на вакцинацию от ковида

сегодня в 11:54

"Рекорд красивый, а я уставший": Силач из Кузбасса сдвинул чёртово колесо

сегодня в 11:02

В Южно-Сахалинске подозреваемый украл у следователя том уголовного дела и сжёг в карцере СИЗО

сегодня в 11:59

Военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ после инцидента с эсминцем

сегодня в 11:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1