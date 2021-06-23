Поклонская рассказала, почему не станет делать прививку от ковида

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская не будет делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я не отказывалась в категоричной форме вакцинироваться. Дело в том, что по состоянию здоровья вот каждый человек должен консультироваться со своим доктором, чувствовать по себе, спрашивать, иметь консультацию. Можно ли ему с учётом его анализов вакцинироваться или нет. У меня есть определённая моя специфика, специфика моего здоровья", — объяснила Поклонская.

При этом депутат подчеркнула, что никогда не выступала категорически против прививки от CoViD-19. По её словам, каждый человек сам принимает решение в вопросах своего здоровья. Но перед прививкой она рекомендует пройти обследование у специалиста и убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.