Поклонская рассказала, почему не станет делать прививку от ковида
По мнению депутата, каждый человек самостоятельно принимает решение в отношении вакцинации.
Фото © Facebook / Наталья Поклонская
Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская не будет делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".
"Я не отказывалась в категоричной форме вакцинироваться. Дело в том, что по состоянию здоровья вот каждый человек должен консультироваться со своим доктором, чувствовать по себе, спрашивать, иметь консультацию. Можно ли ему с учётом его анализов вакцинироваться или нет. У меня есть определённая моя специфика, специфика моего здоровья", — объяснила Поклонская.
При этом депутат подчеркнула, что никогда не выступала категорически против прививки от CoViD-19. По её словам, каждый человек сам принимает решение в вопросах своего здоровья. Но перед прививкой она рекомендует пройти обследование у специалиста и убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.
Ранее руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал вероятность введения локдауна в Москве. По его мнению, в городе будут действовать ограничительные меры, пока у москвичей не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
Комментариев: 0