"Всё расписано на неделю вперёд": В торговых центрах Петербурга зафиксировали аншлаг на вакцинацию от ковида
По данным, в Северной столице привилось от коронавируса 778 047 человек.
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В торговых центрах Петербурга увеличивается число желающих записаться на прививку от коронавируса. Такая тенденция сложилась в начале недели, сообщили специалисты из "Лахта клиники" газете "Петербургский дневник". В городе есть необходимый запас вакцин, но из-за ажиотажа горожанам всё равно приходится занимать место на неделю вперёд в некоторых пунктах.
По словам представителя клиники Александры Николаевой, на прошлой неделе в одном из ТЦ ставили 80–100 прививок в день, сейчас число вакцинирующихся возросло до 130–150 человек. Большее количество процедур медицинский кабинет физически не может себе позволить.
"Записываются прямо в центре. Изначально люди приходили, видели, что перед ними 10–15 человек. И для их удобства мы ориентировали: приходите через час, через два, через три… Таким образом запись появилась. Сейчас всё расписано на неделю вперёд", — рассказала Николаева.
Кандидат медицинских наук Татьяна Веселова считает, что люди охотнее идут на прививку в торговый центр, так как этот способ проще и не требует предварительной записи. По её мнению, торговые центры пользуются популярностью ещё и потому, что в поликлинике здоровый пациент может встретиться с больными — этот фактор многих отталкивает.
"Это правильно, что в городе наряду с поликлиниками, куда обычно обращаются пациенты, требующие лечения, появляются так называемые центры здоровья, куда могут обратиться здоровые жители города в профилактических целях", — отметила Веселова.
Екатерина Гресс, генеральный директор "IDEM — Консультанты по торговой недвижимости", подчёркивает, что размещение прививочных кабинетов — это не коммерческая история, а социальная задача торговых центров. Появление таких пунктов свидетельствует о том, что центры заботятся о своих покупателях и готовы обеспечить условия для их безопасности.
Всего в Петербурге прививают от коронавируса в 15 торговых центрах, двух гипермаркетах "Лента". Вакцинацию проводят бесплатно, жителям нужно лишь взять с собой СНИЛС, паспорт и полис. Также прививочные пункты в Петербурге работают за пределами поликлиник — на вокзалах, на "Газпром-арене" (но только в дни матчей), в Ледовом дворце и даже в библиотеке имени Льва Толстого на Васильевском острове.
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