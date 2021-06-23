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Трогал за половые органы и заставлял спать голыми: Директора парусного клуба в Москве обвинили в приставании к юным кадетам

По словам одного из ребят, мужчина предлагал им купаться голышом и сам показывал им пример, аргументируя это тем, что так раньше и делали.

23 июня, 11:29
<p>Георгий А. Фото © LIFE</p>

Георгий А. Фото © LIFE

Директора региональной детской общественной организации "Парусный клуб "Гардемарины" Георгия А. заподозрили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах, он неоднократно приставал к 10-летнему кадету.

После того как ребёнок рассказал о случившемся родителям, мама написала заявление в полицию, в котором уточнила, что с 14 по 21 июня 53-летний руководитель на спортивных сборах в парусном клубе неоднократно трогал её сына за половые органы. При этом подобное происходило и раньше, просто несовершеннолетний стеснялся рассказывать об этом матери.

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В Москве задержан звёздный фотограф, который заставлял маленьких девочек раздеваться перед камерой

Так, в августе 2020 года во время большого парусного похода по Волге дети жили в одной каюте с Георгием, руководитель трогал мальчика за половые органы и клал в это место свою голову, когда ребёнок спал в штанах. В этом же походе он часто говорил ребятам спать голыми, если у них нет армейского нательного белья, или в одной рубахе, если нет штанов. Он также предлагал детям купаться голышом, аргументируя это тем, что раньше так и плавали. При этом сам мужчина без стеснения делал это без одежды. Правоохранители проводят проверку по данному заявлению, материалы переданы в СК.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Омской области признался в совращении четырёх подруг маленькой дочери. Преступление он совершил в своём доме, когда несовершеннолетние пришли в гости к девочке.

Авторы
Леонид Хромов
Леонид Хромов
Никита Могилев
Никита Могилев

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