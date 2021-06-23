После того как ребёнок рассказал о случившемся родителям, мама написала заявление в полицию, в котором уточнила, что с 14 по 21 июня 53-летний руководитель на спортивных сборах в парусном клубе неоднократно трогал её сына за половые органы. При этом подобное происходило и раньше, просто несовершеннолетний стеснялся рассказывать об этом матери.

Так, в августе 2020 года во время большого парусного похода по Волге дети жили в одной каюте с Георгием, руководитель трогал мальчика за половые органы и клал в это место свою голову, когда ребёнок спал в штанах. В этом же походе он часто говорил ребятам спать голыми, если у них нет армейского нательного белья, или в одной рубахе, если нет штанов. Он также предлагал детям купаться голышом, аргументируя это тем, что раньше так и плавали. При этом сам мужчина без стеснения делал это без одежды. Правоохранители проводят проверку по данному заявлению, материалы переданы в СК.