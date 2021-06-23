Силач из Кузбасса сдвинул чёртово колесо. Видео © LIFE

46-летний атлет Федерации силового экстрима России Валерий Остапенко сдвинул самое высокое в Подмосковье колесо обозрения высотой 41 метр и весом 141 тонна. Рекорд зафиксировал главный тренер сборной РФ по силовому экстриму Василий Грищенко.

"Шесть или семь раз я уже здесь был, ещё в апреле мы начали приезжать по будним дням, чтобы не привлекать много внимания людей. По утрам пытались тренироваться, выбирали тактические ходы, различные способы сдвинуть колесо", — поделился спортсмен.

В итоге силач-экстремал привязал к себе трос, упёрся ногами в конструкцию и поднял её почти на два метра, при этом никаких вспомогательных средств он не использовал. Рекорд обошёлся без травм, хотя у любого неподготовленного атлета такие нагрузки могли бы привести к непоправимым последствиям для организма.