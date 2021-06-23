"Рекорд красивый, а я уставший": Силач из Кузбасса сдвинул чёртово колесо
Валерий Остапенко установил новый мировой рекорд по силовому экстриму.
Силач из Кузбасса сдвинул чёртово колесо. Видео © LIFE
46-летний атлет Федерации силового экстрима России Валерий Остапенко сдвинул самое высокое в Подмосковье колесо обозрения высотой 41 метр и весом 141 тонна. Рекорд зафиксировал главный тренер сборной РФ по силовому экстриму Василий Грищенко.
"Шесть или семь раз я уже здесь был, ещё в апреле мы начали приезжать по будним дням, чтобы не привлекать много внимания людей. По утрам пытались тренироваться, выбирали тактические ходы, различные способы сдвинуть колесо", — поделился спортсмен.
В итоге силач-экстремал привязал к себе трос, упёрся ногами в конструкцию и поднял её почти на два метра, при этом никаких вспомогательных средств он не использовал. Рекорд обошёлся без травм, хотя у любого неподготовленного атлета такие нагрузки могли бы привести к непоправимым последствиям для организма.
А ранее петербургский спортсмен Денис Вовк установил мировой рекорд в одном из упражнений силового экстрима — трек-пуле, протащив самолёт по верёвке на 4,32 метра за 52 секунды.
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