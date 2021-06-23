"В жизни столько не заработаю": Олимпийская чемпионка возмутилась зарплатами футболистов после позора на Евро-2020
По её словам, в стране есть огромное количество других спортсменов, которые показывают результаты гораздо лучше, но получают меньше.
Фото © РФС
Олимпийская чемпионка, гандболистка Владлена Бобровникова в своём инстаграме выразила возмущение размером зарплат футболистов сборной России, которые вылетели с Евро-2020.
Фото © Instagram / vlada17bobr
"Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами! Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц", — написала спортсменка.
Она также вновь упомянула Далгатову, которая "лицо подставляет под удары", зарабатывая деньги для себя и семьи. По словам Бобровниковой, в стране целый ряд спортсменов, которые не увидят таких зарплат и не получат звание заслуженного мастера спорта "за 5-е место". Позже гандболистка удалила свою публикацию.
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Напомним, что сборная России по футболу после поражения в матче с Данией вылетела с Евро-2020. В трёх матчах команда Станислава Черчесова дважды уступила и один раз смогла одержать победу.
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