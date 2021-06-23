"Пошла после допинг-теста на завтрак. Там была сборная по боксу. Услышала, как Саадат Далгатова с тренером начали обсуждать вопрос огромных зарплат футболистов. И не сдержалась, тоже присоединилась к их разговору. Они также были в шоке от сумм, получаемых футболистами! Чтоб вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю за всю свою жизнь (тавтология сюда прям просится), сколько человек за месяц", — написала спортсменка.