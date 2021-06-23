Роспатент запретил Бузовой выпускать пиво и коньяк под своим именем
Однако с производством водки и виски всё проще, и товарные знаки этих напитков уже зарегистрированы.
Фото © Instagram / buzova86
Роспатент отказал певице Ольге Бузовой в регистрации товарных знаков пива Buzbeer и коньяка Buzcognac. Как сообщает Mash, причина в том, что название пива очень похоже на уже существующую марку Buzz.
А вот "коньяк" в названии с недавних пор могут использовать только виноделы из французского департамента Шаранта, где расположен город Коньяк. При этом бренды водки (Buzvodka), а также виски (Buzwhiskey), о которых тоже грезила телеведущая, зарегистрированы.
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Напомним, это не первый раз, когда Бузова пробует себя в предпринимательстве. Ранее у неё было несколько ресторанов Buzfood в Москве, однако в итоге они закрылись. А недавно Ольга Бузова исполнила роль в спектакле МХАТа. Художественный руководитель театра назвал это событие удавшимся экспериментом. За своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей.
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