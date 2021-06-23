Роспатент запретил Бузовой выпускать пиво и коньяк под своим именем

Роспатент отказал певице Ольге Бузовой в регистрации товарных знаков пива Buzbeer и коньяка Buzcognac. Как сообщает Mash , причина в том, что название пива очень похоже на уже существующую марку Buzz.

А вот "коньяк" в названии с недавних пор могут использовать только виноделы из французского департамента Шаранта, где расположен город Коньяк. При этом бренды водки (Buzvodka), а также виски (Buzwhiskey), о которых тоже грезила телеведущая, зарегистрированы.