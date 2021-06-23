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Роспатент запретил Бузовой выпускать пиво и коньяк под своим именем

Однако с производством водки и виски всё проще, и товарные знаки этих напитков уже зарегистрированы.

23 июня, 10:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Фото © Instagram / buzova86

Роспатент отказал певице Ольге Бузовой в регистрации товарных знаков пива Buzbeer и коньяка Buzcognac. Как сообщает Mash, причина в том, что название пива очень похоже на уже существующую марку Buzz.

А вот "коньяк" в названии с недавних пор могут использовать только виноделы из французского департамента Шаранта, где расположен город Коньяк. При этом бренды водки (Buzvodka), а также виски (Buzwhiskey), о которых тоже грезила телеведущая, зарегистрированы.

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Напомним, это не первый раз, когда Бузова пробует себя в предпринимательстве. Ранее у неё было несколько ресторанов Buzfood в Москве, однако в итоге они закрылись. А недавно Ольга Бузова исполнила роль в спектакле МХАТа. Художественный руководитель театра назвал это событие удавшимся экспериментом. За своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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