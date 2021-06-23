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Совфед поддержал закон об ужесточении наказания за повторную пьяную езду

Документ предполагает не только увеличение срока лишения свободы, но и значительный штраф, который может достигать полумиллиона.

23 июня, 10:43

Фото © Pixabay

Совет Федерации на заседании одобрил закон, увеличивающий с двух до трёх лет срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Как отмечается в пояснительной записке, актуальность такого ужесточения наказания обусловлена растущей степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное совершение данного проступка.

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Ранее Лайф писал, что в Госдуме уже одобрили ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. Документ предполагает увеличить с двух до трёх лет лишения свободы наказание по статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 264 УК РФ). А вот увеличение штрафа по данной статье будет составлять от 300 до 500 тысяч, а не от 200 до 300 тысяч рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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