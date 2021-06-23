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Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Чёрном море

Иностранное судно вошло в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент на три километра.

23 июня, 11:00

Фото © Flickr / defenceimages

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ пресекли попытку нарушения границы РФ британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. По судну открыта предупредительная стрельба, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Дело в том, что корабль был предупреждён о применении оружия, но на это не отреагировал.

"В 11:52 23 июня с. г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", — уточнили в ведомстве.

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Кстати, ранее Лайф писал, что в середине мая произошёл похожий случай. Тогда силы и средства Черноморского флота России начали слежение за патрульным кораблём Trent, который принадлежит ВМС Великобритании. Тогда иностранное судно тоже вошло в акваторию Чёрного моря

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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