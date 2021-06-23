Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Чёрном море

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ пресекли попытку нарушения границы РФ британским эсминцем Defender у мыса Фиолент. По судну открыта предупредительная стрельба, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Дело в том, что корабль был предупреждён о применении оружия, но на это не отреагировал.

"В 11:52 23 июня с. г. эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", — уточнили в ведомстве.