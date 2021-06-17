В Москве задержан звёздный фотограф, который заставлял маленьких девочек раздеваться перед камерой

В Нижегородском районе Москвы правоохранители задержали 43-летнего фотографа Ярослава Полякова по подозрению в совращении малолетних. В полицию обратились возмущённые родители трёх девочек, не достигших 12 лет, поэтому в студии и в квартире фотографа провелись обыски. По информации телеграм-канала "112", во время съёмки мужчина приставал в моделям и заставлял их раздеваться.

Фото © ВКонтакте / Ярослав Поляков

Как сообщили Лайфу в ГСУ СК РФ по Москве, сейчас Поляков задержан, ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Следствием будут проведены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также медицинская судебная — в отношении подозреваемого.

Фото © ВКонтакте / Ярослав Поляков