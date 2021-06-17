НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве задержан звёздный фотограф, который заставлял маленьких девочек раздеваться перед камерой

Мужчина долгое время работал с детьми, поэтому расследование продолжается — полиция ищет новых жертв.

17 июня, 15:39

Фото © ВКонтакте / Ярослав Поляков

В Нижегородском районе Москвы правоохранители задержали 43-летнего фотографа Ярослава Полякова по подозрению в совращении малолетних. В полицию обратились возмущённые родители трёх девочек, не достигших 12 лет, поэтому в студии и в квартире фотографа провелись обыски. По информации телеграм-канала "112", во время съёмки мужчина приставал в моделям и заставлял их раздеваться.

Фото © ВКонтакте / Ярослав Поляков

Фото © ВКонтакте / Ярослав Поляков

Как сообщили Лайфу в ГСУ СК РФ по Москве, сейчас Поляков задержан, ему предъявлены обвинения по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Следствием будут проведены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также медицинская судебная — в отношении подозреваемого.

Фото © ВКонтакте / Ярослав Поляков

Фото © ВКонтакте / Ярослав Поляков

Ярослав Поляков занимается фотографией с 1998 года и успел добиться успеха в этой области. Он предпочитает студийную съёмку, и среди его моделей были замечены такие звёзды, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Гоша Куценко, Алексей Чадов и многие другие. Мужчина воспитывает из сына профессиональную модель и с радостью выкладывает его фото в соцсети. О семейном положении ничего не известно, а снимков с женой на его страничках нет.

Порнопродюсер получил 20 лет тюрьмы за то, что годами обманывал девушек и заставлял с ним сниматься

Порнопродюсер получил 20 лет тюрьмы за то, что годами обманывал девушек и заставлял с ним сниматься

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

От истории моды до бытности этносов: В Москве открылась биеннале "Мода и стиль в фотографии — 2021"

15 июня, 13:29

Житель Омской области признался в совращении четырёх подруг маленькой дочери

сегодня в 12:26

Экс-жена Аршавина проиграла суд бывшей свекрови, и теперь её могут силой выставить за дверь

сегодня в 12:56

Попова рассказала, россияне какого возраста чаще всего заражаются ковидом

сегодня в 16:09

В Роспотребнадзоре назвали регионы с наиболее высокими темпами заболеваемости

сегодня в 16:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1