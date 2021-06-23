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Российский Су-24М открыл предупредительный огонь из-за британского эсминца в Чёрном море

Кроме того, для пресечения вторжения в территориальные воды страны несколько выстрелов сделал российский военный корабль.

23 июня, 11:17
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Российский бомбардировщик Су-24М открыл предупредительный огонь, сбросив четыре бомбы ФАБ-250 по курсу движения британского эсминца Defender, который нарушил морскую границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"В 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", — говорится в сообщении.

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Кроме того, как сообщал Лайф, предупредительную стрельбу в связи с нарушением российских границ эсминцем открыл военный корабль Черноморского флота РФ.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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