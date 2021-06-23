Российский Су-24М открыл предупредительный огонь из-за британского эсминца в Чёрном море

Российский бомбардировщик Су-24М открыл предупредительный огонь, сбросив четыре бомбы ФАБ-250 по курсу движения британского эсминца Defender, который нарушил морскую границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.