Российский Су-24М открыл предупредительный огонь из-за британского эсминца в Чёрном море
Кроме того, для пресечения вторжения в территориальные воды страны несколько выстрелов сделал российский военный корабль.
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Российский бомбардировщик Су-24М открыл предупредительный огонь, сбросив четыре бомбы ФАБ-250 по курсу движения британского эсминца Defender, который нарушил морскую границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"В 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", — говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщал Лайф, предупредительную стрельбу в связи с нарушением российских границ эсминцем открыл военный корабль Черноморского флота РФ.
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