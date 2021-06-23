Военный атташе Великобритании вызван в Минобороны РФ после инцидента с эсминцем
Ранее силам Черноморского флота России пришлось открыть предупредительный огонь для пресечения нарушений со стороны судна.
Фото © royalnavy.mod.uk
После инцидента с нарушением государственных морских границ РФ военным кораблём ВМС Великобритании в Чёрном море Минобороны России к себе вызвало военного атташе при Посольстве Великобритании в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве", — сообщили в министерстве.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна.
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