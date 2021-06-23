Голикова рассказала Путину, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде

Путин объяснил, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде. Видео © LIFE

Многие страны не отказываются принимать российских туристов, однако они не берут на себя обязательства лечить их в случае заражения ковидом. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Прямых обязательств [у других стран перед РФ] нет, но каждая страна — и мы об этом предупреждали наших туристов — информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры предпринимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел, что он при себе должен иметь", — сказала она.

Голикова отметила, что путешественники из РФ должны иметь соответствующее страховое обеспечение и понимать, что любая поездка за пределы страны — это их личная ответственность. Она также заявила, что перед открытием авиасообщения с предпочтительными для российских туристов странами Роспотребнадзор, Минздрав и Ростуризм провели соответствующие консультации с санэпидемиологическими ведомствами данных государств. Она напомнила и о поездке делегации из РФ в Турцию.