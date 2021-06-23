Голикова рассказала Путину, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде
Она отметила, что путешественники из РФ должны иметь соответствующее страховое обеспечение и понимать, что любая поездка за рубеж — это их личная ответственность.
Путин объяснил, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде. Видео © LIFE
Многие страны не отказываются принимать российских туристов, однако они не берут на себя обязательства лечить их в случае заражения ковидом. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Прямых обязательств [у других стран перед РФ] нет, но каждая страна — и мы об этом предупреждали наших туристов — информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры предпринимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел, что он при себе должен иметь", — сказала она.
Голикова отметила, что путешественники из РФ должны иметь соответствующее страховое обеспечение и понимать, что любая поездка за пределы страны — это их личная ответственность. Она также заявила, что перед открытием авиасообщения с предпочтительными для российских туристов странами Роспотребнадзор, Минздрав и Ростуризм провели соответствующие консультации с санэпидемиологическими ведомствами данных государств. Она напомнила и о поездке делегации из РФ в Турцию.
"Смотрели гостиницы, смотрели аэропорт, смотрели, как организованы ПЦР-тестирование и доставка больных в медицинские организации. И по результатам этого инспекционного визита было принято решение оперштабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция", — уточнила Голикова.
Напомним, что 22 июня были сняты ограничения и восстановилось как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией. Кроме того, 28 июня также откроется авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.
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