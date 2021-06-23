Голикова заявила о росте смертности от ковида в России более чем на 20% за неделю
За минувшие сутки от инфекции в стране скончалось 548 человек, что стало максимумом с февраля.
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Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю выросла более чем на 20%. Об этом на заседании правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К сожалению, нужно отметить, что в последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от ковида на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки", — сказала зампред кабмина.
Как сообщал ранее Лайф, за минувшие сутки в России зафиксировали 548 летальных исходов от коронавируса, что стало максимумом с середины февраля этого года. Кроме того, накануне сообщалось о рекордном числе скончавшихся за сутки пациентов в Москве — 86 человек.
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