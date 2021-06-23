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Голикова заявила о росте смертности от ковида в России более чем на 20% за неделю

За минувшие сутки от инфекции в стране скончалось 548 человек, что стало максимумом с февраля.

23 июня, 12:57
<p>Фото © kremlin.ru</p>

Фото © kremlin.ru

Смертность от коронавируса в России за последнюю неделю выросла более чем на 20%. Об этом на заседании правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"К сожалению, нужно отметить, что в последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от ковида на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки", — сказала зампред кабмина.

Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю почти на 30%

Заболеваемость ковидом в России выросла за неделю почти на 30%

Как сообщал ранее Лайф, за минувшие сутки в России зафиксировали 548 летальных исходов от коронавируса, что стало максимумом с середины февраля этого года. Кроме того, накануне сообщалось о рекордном числе скончавшихся за сутки пациентов в Москве — 86 человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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