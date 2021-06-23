Голикова поручила добавить в сертификаты о вакцинации информацию о сроках иммунной защиты

"Мною также дано поручение Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты", — сказала она.

Кроме того, должна быть добавлена возможность загружать в справку данные ПЦР-тестов и в случае согласия граждан вводить информацию о перенесённой коронавирусной инфекции.

Ранее Лайф сообщал, что с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.