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Голикова поручила добавить в сертификаты о вакцинации информацию о сроках иммунной защиты

Она также предложила указать в документе данные ПЦР-тестов и информацию о перенесённой инфекции.

23 июня, 12:54
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Сертификаты прошедших вакцинацию от коронавируса необходимо дополнить информацией о сроках иммунной защиты. Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мною также дано поручение Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты", — сказала она.

Кроме того, должна быть добавлена возможность загружать в справку данные ПЦР-тестов и в случае согласия граждан вводить информацию о перенесённой коронавирусной инфекции.

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Ранее Лайф сообщал, что с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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