Голикова поручила добавить в сертификаты о вакцинации информацию о сроках иммунной защиты
Она также предложила указать в документе данные ПЦР-тестов и информацию о перенесённой инфекции.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Сертификаты прошедших вакцинацию от коронавируса необходимо дополнить информацией о сроках иммунной защиты. Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мною также дано поручение Министерству здравоохранения и Роспотребнадзору совместно с Минцифры дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты", — сказала она.
Кроме того, должна быть добавлена возможность загружать в справку данные ПЦР-тестов и в случае согласия граждан вводить информацию о перенесённой коронавирусной инфекции.
Ранее Лайф сообщал, что с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Комментариев: 0