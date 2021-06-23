Голикова рассказала, для кого "индийский" штамм коронавируса наиболее опасен
Эту мутацию вируса обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время.
Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
"Индийский" штамм коронавируса более заразен, чем предыдущие варианты, и чаще всего его подхватывают россияне в возрасте от 20 до 49 лет. Об этом на совещании президента с членами правительства рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По заключениям международных и наших исследователей, штамм "дельта" ("индийский" вариант мутации. — Прим. Лайфа) обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией с тем штаммом, о котором я сказала", — сообщила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
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