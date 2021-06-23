Голикова рассказала, для кого "индийский" штамм коронавируса наиболее опасен

"Индийский" штамм коронавируса более заразен, чем предыдущие варианты, и чаще всего его подхватывают россияне в возрасте от 20 до 49 лет. Об этом на совещании президента с членами правительства рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По заключениям международных и наших исследователей, штамм "дельта" ("индийский" вариант мутации. — Прим. Лайфа) обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией с тем штаммом, о котором я сказала", — сообщила она.