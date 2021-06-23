НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова рассказала, для кого "индийский" штамм коронавируса наиболее опасен

Эту мутацию вируса обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время.

23 июня, 12:51
<p>Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

"Индийский" штамм коронавируса более заразен, чем предыдущие варианты, и чаще всего его подхватывают россияне в возрасте от 20 до 49 лет. Об этом на совещании президента с членами правительства рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По заключениям международных и наших исследователей, штамм "дельта" ("индийский" вариант мутации. — Прим. Лайфа) обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией с тем штаммом, о котором я сказала",  сообщила она.

Голикова рассказала, есть ли в России новый штамм коронавируса "дельта плюс"

Голикова рассказала, есть ли в России новый штамм коронавируса "дельта плюс"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заражённых "индийским" штаммом в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, мутировавший "индийский" штамм обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названо число россиян, получивших первый компонент вакцины от коронавируса

сегодня в 13:26

За неделю в Москве выявили рекордные 53 тысячи случаев заражения ковидом

сегодня в 13:21

Учёные обнаружили симптом ковида, встречающийся только у мужчин

сегодня в 13:08

Голикова рассказала Путину, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде

сегодня в 13:07
Life

Собянин не стал делать позитивные прогнозы по ситуации с ковидом в Москве

сегодня в 13:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1